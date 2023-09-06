В Новосибирске женщина оплатила долг в 350 тысяч, чтобы не лишиться квартиры

В Новосибирске женщина за неделю выплатила 330-тысячный долг по налогам, чтобы не лишиться квартиры. Фото: УФССП по НСО

В Новосибирске женщина за неделю выплатила 330-тысячный долг по налогам, чтобы не лишиться квартиры. До этого сибирячка долго игнорировала повестки в суд.

— Пристав-исполнитель установила место работы должницы и выявила ее имущественное положение. За ней зарегистрирован автомобиль hyundai creta, квартира и земельный участок с домом, — рассказали в ГУ УФССП по региону. — Поскольку женщина игнорировала повестки, пристав направила требование о явке и предоставлении автомобиля для наложения ареста напрямую к работодателю. А в бухгалтерию — постановление об удержании денег на оплату задолженности с зарплаты.

Такие меры все же заставили сибирячку явиться в отделение. Но там она сообщила, что долг гасить ей все равно нечем. А поскольку машина оказалась залоговой, пристав арестовала квартиру должницы. Сибирячке объяснили, что если долг не будет погашен в срок, то вскоре ее жилплощадь выставят на торги.

Тогда женщина за неделю погасила образовавшуюся задолженность в 330 тысяч и исполнительский сбор в 20 тысяч.

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