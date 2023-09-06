В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют мозаику

В Новосибирске с фасада бывшего ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику работы Василия Кирьянова. Фото: Atas.Info

В Новосибирске с фасада бывшего ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику работы Василия Кирьянова. Ее отправят на реставрацию, но позже не вернут на прежнее место: мозаику планируется установить на отдельной стеле.

— Работы Кирьянова, украшающие главный южный фасад здания, панно «Строители» в левой части и модульные блоки, объединенные темой «Город» в правой, будут размещены на отдельно стоящей железобетонной стеле, которую установят рядом со зданием, — пишет издание Atas.Info.

Одно из обоснований переноса мозаики на отдельную платформу — необходимость утепления здания бывшего ДК. Предложение получило поддержку в заключении историко-культурной экспертизы. Но пока что акт находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 15 сентября.

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