Новосибирцы нашли в лесу сказочные бирюзовые грибы: они раскрашивают деревья

Любители «тихой охоты» нашли в лесу под Новосибирском необычные грибы.

Любители «тихой охоты» нашли в лесу под Новосибирском необычные грибы. Они располагались на дереве и были бирюзового цвета.

— Нашли в околке напротив Лебедёвки. Очень красиво! Раньше такие грибы не видели. Сфотографировали и пошли дальше, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Лебедева.

По научному такие грибы называются хлороцибория сине-зеленоватая. Для человека он не опасен, но в пищу его не употребляют: грибы очень маленького размера и имеют плоскую пластину. Однако необычное свойство у них все же есть: такие грибы окрашивают древесину в синие оттенки.

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