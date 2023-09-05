Для строительства ливневок в Новосибирске выделят деньги из областного бюджета

В Новосибирске для строительства ливневок выделят деньги из областного бюджета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске для строительства ливневок выделят деньги из областного бюджета. Об этом сообщили в правительстве региона.

— По ливневой канализации — проблема серьёзная, заложенная ещё на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать, — отметил губернатор Андрей Травников.

Для этого власти разработали и согласовали два подхода. Во-первых, теперь застройщикам новых микрорайонов необходимо будет заранее прорабатывать вопрос с ливневой канализацией. А во-вторых — оснащать город дополнительными ливневками будут начинать с особо проблемных участков. И при поддержке областного бюджета.

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