Для строительства ливневок в Новосибирске выделят деньги из областного бюджета

В Новосибирске для строительства ливневок выделят деньги из областного бюджета.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске для строительства ливневок выделят деньги из областного бюджета. Об этом сообщили в правительстве региона.
— По ливневой канализации — проблема серьёзная, заложенная ещё на заре становления Новосибирска как города-миллионника. К сожалению, в третьем по численности населения городе страны единой системы ливневой канализации за предыдущие десятилетия не сложилось. Проблему надо решать, — отметил губернатор Андрей Травников.
Для этого власти разработали и согласовали два подхода. Во-первых, теперь застройщикам новых микрорайонов необходимо будет заранее прорабатывать вопрос с ливневой канализацией. А во-вторых — оснащать город дополнительными ливневками будут начинать с особо проблемных участков. И при поддержке областного бюджета.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер