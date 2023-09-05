Новосибирск вошел в десятку мегаполисов России по качеству городской среды

Новосибирск вошел в десятку мегаполисов РФ по качеству городской среды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск вошел в «десятку» крупнейших городов России по качеству городской среды в 2022 году. Данные опубликованы на сайте «Индекс качества городской среды».

Новосибирск разделил 9 и 10 места с Челябинском. Города набрали по 204 балла из возможных 360.

В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Больше всего баллов Новосибирску присудили за общегородское пространство. Хорошие оценки город также получил за объекты для досуга, общественно-деловой зоны и озеленение. С небольшим отставанием в баллах были оценены жилье с прилегающими пространствами и улично-дорожная сеть.

По такой же схеме оценили города Новосибирской области.

Победителем в категории больших городов стал Бердск, средних - Искитим, и малых - Обь.

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