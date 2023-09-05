В Новосибирске пропал 54-летний мужчина в коричневой куртке

В Новосибирске ищут 54-летнего Виктора Труфанова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 54-летнего Виктора Труфанова. Мужчина пропал 8 августа в Калининском районе города, с этого момента его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы с проседью, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в коричневую куртку, серая футболка, темно-синие брюки, серые кроссовки или темно-синие мокасины.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Виктор или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber