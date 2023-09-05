Сексолог рассказала, какие мужчины нравятся женщинам

Сексолог рассказала, какие мужчины больше всего нравятся женщинам. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивные мужчина без огромного живота притягивают большее внимание у женщин, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер.

- Лишний вес негативно влияет на выработку тестостерона. Поэтому подсознательно женщина смотрит на подтянутого, спортивного мужчину как на здорового самца, который не только доставит ей удовольствие, но и принесет потомство. Это наша главная функция - размножаться, поэтому подсознательно об этом думаем, - пояснила эксперт.

Отмечается, что талия мужчины не должна быть больше 94 сантиметров. Иначе лишний вес отрицательно скажется на репродуктивной функции.

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