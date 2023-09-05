Терапевт Тимощенко рассказала об опасных последствиях гайморита

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какими осложнениями опасен гайморит.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какими осложнениями опасен гайморит. Слова эксперта приводит News.ru.
Врач предупредила, что больной может столкнуться с воспалением поверхностных нервов лица. Самое страшное – менингит, это когда развивается инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга.
Еще один неприятный исход − остеомиелит (воспалительный процесс в костной ткани – прим. ред.) верхней челюсти.
− Гайморит лечится консервативно: антибиотиками и противоотечными препаратами, а также инструментальным вмешательством: промыванием пазух носа и/или пункцией, − отметила Анастасия Тимощенко.
Терапевт добавила, что людям, страдающим частыми гайморитами, может потребоваться операция.
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