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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:13

Терапевт Тимощенко рассказала об опасных последствиях гайморита

При воспалительном процессе выписывают антибиотики, но может потребоваться операция
Анастасия ХРОМЫХ
Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какими осложнениями опасен гайморит.

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какими осложнениями опасен гайморит.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какими осложнениями опасен гайморит. Слова эксперта приводит News.ru.

Врач предупредила, что больной может столкнуться с воспалением поверхностных нервов лица. Самое страшное – менингит, это когда развивается инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга.

Еще один неприятный исход − остеомиелит (воспалительный процесс в костной ткани – прим. ред.) верхней челюсти.

− Гайморит лечится консервативно: антибиотиками и противоотечными препаратами, а также инструментальным вмешательством: промыванием пазух носа и/или пункцией, − отметила Анастасия Тимощенко.

Терапевт добавила, что людям, страдающим частыми гайморитами, может потребоваться операция.

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