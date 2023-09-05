Лучшим классным руководителем Новосибирской области стала учительница немецкого языка

Наши победители: Наталья Евлантьева (на фото слева), Елена Феоктистова (в центре) и Ольга Калугина (на фото справа). Фото: предоставлено героинями публикации.

В преддверии Дня знаний «Комсомольская правда» провела конкурс среди классных руководителей Новосибирской области «Самая классная». За победу боролись 72 педагога, проголосовать за них на нашем сайте с 14 августа по 1 сентября могли все желающие.

И сегодня мы объявляем победителей конкурса:

1 место - Елена Феоктистова, учитель иностранного языка МБОУ-Теренгульская СОШ

2 место - Ольга Калугина, учитель русского языка и литературы МКОУ Баганская СОШ №2

3 место - Наталья Евлантьева, учитель начальных классов МБОУ Баганская СОШ №1

Поздравляем педагогов с победой!