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НовостиКонкурсы и тесты5 сентября 2023 13:12

Лучшим классным руководителем Новосибирской области стала учительница немецкого языка

Читатели «Комсомольской правды» выбрали победителей конкурса «Самая классная»
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Наши победители: Наталья Евлантьева (на фото слева), Елена Феоктистова (в центре) и Ольга Калугина (на фото справа). Фото: предоставлено героинями публикации.

Наши победители: Наталья Евлантьева (на фото слева), Елена Феоктистова (в центре) и Ольга Калугина (на фото справа). Фото: предоставлено героинями публикации.

В преддверии Дня знаний «Комсомольская правда» провела конкурс среди классных руководителей Новосибирской области «Самая классная». За победу боролись 72 педагога, проголосовать за них на нашем сайте с 14 августа по 1 сентября могли все желающие.

И сегодня мы объявляем победителей конкурса:

1 место - Елена Феоктистова, учитель иностранного языка МБОУ-Теренгульская СОШ

2 место - Ольга Калугина, учитель русского языка и литературы МКОУ Баганская СОШ №2

3 место - Наталья Евлантьева, учитель начальных классов МБОУ Баганская СОШ №1

Поздравляем педагогов с победой!