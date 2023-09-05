На площади Калинина в Новосибирске образовался дорожный коллапс из-за ДТП

Автомобилисты встали в пробке на площади Калинина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник вечером, 5 сентября, площадь Калинина в Новосибирске сковала серьезная пробка. Движение встало из-за нескольких аварий на кольце.
Информация о заторе появилась на картах 2ГИС. Судя по данным сервиса, почти все кольцо выделено красным цветом. На участке – как минимум четыре значка ДТП.
Сколько машин в общей сложности там столкнулись – не уточняется. Водители, застрявшие в пробке, начали оставлять гневные комментарии.
− А этому есть конец???
− Кольцо просто стоит без движения, − написали новосибирцы.
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