«Зашел на его поле»: в Новосибирской области мужчину осудили за нападение с топором на бычка

В Колыванском районе Новосибирской области мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с животными. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Колыванском районе Новосибирской области мужчине вынесли приговор за жестокое обращение с животными. Он ударил топором бычка.

— В августе 2022 года житель села Сидорова Колыванского района топором нанес удар по ноге 6-месячного бычка, который забрел на принадлежащее осужденному поле. Травма животного оказалась неизлечимой, — сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

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