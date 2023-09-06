Холод и моросящий дождь: в Новосибирске будет +15 градусов

6 сентября в Новосибирске будет холодно и пасмурно, сильный ветер и дождь. Ночью синоптики прогнозируют ночью похолодание до +8…+10, днем до +15…+17 градусов.

— Ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +7, а днем — до +12…+17. Будет переменная облачность, местами небольшие дожди, по северо-западу дожди с грозами и сильный ветер до 14 метров в секунду.

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