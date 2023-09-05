Жительница НСО потеряла сына и внезапно узнала о тайном внуке

Сибирячка узнала о тайном внуке только после смерти сына. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жительница Новосибирской области, похоронившая 16-летнего сына, внезапно узнала о том, что стала бабушкой. Перед смертью подросток не рассказал матери о своей связи с замужней девушкой.

История произошла в отдаленном селе Новосибирской области, пишет InfoPro54. В одном из домов проживала одинокая женщина Тамара* с двумя детьми. Младшему из них − Роману*, только исполнилось 16 лет.

За стенкой жила молодая семья − 24-летняя Татьяна* с мужем, они воспитывали двух детей. Соседи хорошо ладили и периодически обращались друг к другу за помощью. В какой-то момент сельчане начали замечать, что Рома и Таня ведут себя странно. Часто проводят время вдвоем, улыбаются, флиртуют.

Однажды Тамара вернулась домой и обнаружила сына-подростка мертвым в сарае. По деревне поползли слухи, что Рома наложил на себя руки из-за Татьяны. Мол, девушка запудрила мальчику мозги, влюбила в себя, а потом вернулась к мужу. Через несколько месяцев люди начали замечать растущий живот у Тани. Оказалось, что та беременна. Ближе к родам девушка уехала в больницу райцентра, а потом вернулась домой одна, без малыша. Никто не спрашивал, куда делся ребенок, считая это личным.

Спустя некоторое время муж сибирячки покончил с собой. Сестра ее супруга выяснила, что Таня оставила ребенка в доме малютки. Отцом мальчика был покойный Роман, что стало для всех шоком. Об этом Татьяна сама призналась на суде.

Узнав, что у нее есть внук, Тамара отправилась в детский дом. Тогда мальчику было уже три года. Женщина забрала внука и вырастила его в любви и заботе.

*имена героев изменены

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