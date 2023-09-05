Хозяин стоял рядом: в Новосибирске алабай разорвал кота на глазах у детей

В Новосибирске алабай разорвал кота под присмотром хозяина. Фото: «ACT-54 Black»

В Новосибирске в сквере «Рябинушка» алабай разорвал кота под присмотром хозяина. Животное скончалось на месте происшествия.

- Парень, который выгуливал своего алабая, был в нетрезвом состоянии, достаточно заметно пошатывался и, когда его собака потянула поводок, он даже упал. Его питомец, завидев кошек, дернулся в их сторону, при этом хозяин пса снял с него намордник, и, на глазах детей и других прохожих, пес расправился с котом, - рассказала очевидец в группе «ACT-54 Black».

После случившегося мужчина с питомцем просто покинули парк.

Отмечается, что это не первый раз, когда алабай нападает на других животных. При этом его хозяин постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции КП-Новосибирск подтвердили, что собака под присмотром хозяина не раз наносила увечья животным.

-В Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» поступало два сообщения о нахождении на детской площадке гражданина в состоянии опьянения, а также о том, что при нем собака без намордника. Кроме того, в сообщении было указано, что собака травмировала кота. На место выезжали сотрудники полиции, которые опросили заявителей, - сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД.

Сейчас полицейские разыскивают хозяина алабая и уточняют обстоятельства произошедших эпизодов.

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