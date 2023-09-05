«Нет состава преступления»: суд оправдал экс-начальника МВД по Чистозерному району

Суд оправдал экс-начальника МВД по Чистозерному району Новосибирской области Виталия Арустамяна. Фото: 54.мвд.рф

Суд оправдал экс-начальника МВД по Чистозерному району Новосибирской области Виталия Арустамяна. Его обвиняли в превышении должностных полномочий.

— Судьей Купинского районного суда вынесен оправдательный приговор в отношении бывшего начальника Отделения МВД России по Чистоозерному району подполковника Арустамяна Виталия, — сообщает Купинский районный суд. — Арустамян оправдан за отсутствием состава преступления.

Напомним, по версии следствия Арустамян якобы дал поручение начальнику миграционного пункта ОМВД России по Чистоозерному району о фиктивной регистрации двух граждан. После служебной проверки полицейского уволили. Однако суд постановил, что доказательства обвинения свидетельствуют только о том, что Арутамян работал в органах и о том, что там был совершен акт незаконной регистрации, но при этом наличия какого-то преступного приказа доказано не было.

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