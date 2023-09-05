Житель Новосибирской области незаконно выловил 137 рыбин

В Новосибирской области транспортные полицейские поймали с поличным браконьера. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирской области транспортные полицейские поймали с поличным браконьера. Мужчина незаконно выловил 137 экземпляров рыбы различных видов. Среди них – окунь, судак, плотва и другие.

31-летний местный житель рыбачил на Новосибирском водохранилище в районе деревни Сосновка. Он использовал лодку и четыре сети.

Общая масса улова составила почти 50 килограммов.

− По оценке специалистов, противоправные действия браконьера причинили ущерб природной среде в сумме более 110 тысяч рублей, − сообщили в УТ МВД России по СФО.

У браконьера изъяли лодку и сети, а также забрали улов. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов могут возбудить уголовное дело.

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