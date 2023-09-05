В Новосибирске таинственно пропал мужчина с голубыми глазами

В Новосибирске ищут 42-летнего Александра Анатольевича Старицына. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 42-летнего Александра Анатольевича Старицына. Мужчина пропал еще в июле этого года.

— Родные видели пропавшего крайних раз 25 июля этого года, дальнейшее местоположение неизвестно. Отрядом идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Во что был одет мужчина в момент своего исчезновения — неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александр или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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