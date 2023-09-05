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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:27

ГВАРДИЯ помогла провести безопасные линейки в Новосибирске

«Гвардейцы» рассказали, как прошел День знаний
Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ обеспечили общественный порядок во время празднования Дня знаний в городе Новосибирске.

Мероприятия прошли 1 сентября в парке культуры и отдыха «Центральный» и в парке имени С. М. Кирова.

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

По данным организаторов, обе площадки посетили около 11 тысяч человек, в основном - школьники и их родители. Для них были организованы выступления детских творческих коллективов, фотозоны, спортивные разминки и состязания, увлекательные конкурсы и мастер-классы, контактный зоопарк.

Безопасность отдыхающих и охрану правопорядка на празднике обеспечили сотрудники ГВАРДИИ. Никаких происшествий и нарушений общественного порядка в этот день в парках допущено не было.