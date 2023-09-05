В Новосибирске продают «яйцо динозавра» за 10 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу окаменелое «яйцо динозавра». Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу окаменелое «яйцо динозавра». Информация размещена на одном из сайтов объявлений.

За странный объект продавец просит 10 миллионов рублей. По его словам, внутри можно увидеть останки эмбриона динозавра.

− Это единственный динозаврик в яйце, который был найден в Сибири, − утверждает предприимчивый продавец.

Где конкретно было обнаружено «яйцо», он не уточнил. КП-Новосибирск связалась с палеонтологом Всеволодом Ефременко и узнала, действительно ли это столь ценная находка.

− В Новосибирской области, на Алтае и в Кузбассе не находили яиц динозавров. Данная находка имеет конкретное название – «конкреция». Конкреция – это такое минеральное образование, которое образуется в слое при преобразовании его в твердую горную породу. То есть изначально имеется рыхлый осадок – например, песка или глины, и в процессе затвердевания на большой глубине формируются такие шары. Они не имеют никакого отношения к древней жизни. Минерал просто растет в виде округлых структур, − объяснил Всеволод в беседе с КП-Новосибирск.

Эксперт подчеркнул, что данная конкреция не сильно напоминает яйцо динозавра. По словам палеонтолога, он находил более похожие на яйца минеральные образования.

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