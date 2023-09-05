В мэрии Новосибирска назвали стоимость развития микрорайона «Телецентр». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость развития микрорайона «Телецентр» составит не менее 4,8 миллиарда рублей, сообщили КП-Новосибирск в мэрии. Проект включает в себя территорию в границах улиц Костычева, Степной, переулков 3-го Серафимовича и 3-го Римского-Корсакова.

-Проектом предусмотрено размещение в границах территории многоквартирных жилых домов площадью квартир не более 38,25 тысяч квадратных метров. При этом совокупный объем строительства объектов капстроительства установлен в размере не более 91 тысячи квадратных метров. Количество новых домов будет определено проектной документацией при освоении территории застройщиком, - говорится в сообщении мэрии.

Согласно проекту, восемь аварийных домов подлежат расселению. Пять из них расселят на средства застройщика, еще три - за счет средств бюджета. Расселение начнется уже в 2023 году. Первым станет дом на улице Костычева, 17.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber