«Издевались и выкинули на свалку»: медсестра спасла раненого котенка под Новосибирском

Девушка спасла раненого котенка, еще двое остались на свалке. Фото: Предоставлено героем публикации

Медсестра Арина спасла котенка, которому сломали лапу, отрезали хвост и выкинули на свалку. ЧП произошло в конце августа в селе Довольное.

- Клиентка рассказала о котенке, у которого сломана задняя лапка и отрезан хвост. По ее словам, его вместе с другими малышами вывезли на свалку. В тот же день мы поехали туда с мамой, увидели трех котят. Смогли поймать самого маленького и больного, повезли к ветеринару, – сообщила КП-Новосибирск Арина.

Двухмесячный котенок поступил в ветклинику в тяжелом состоянии: у него были сломаны две лапки, поломаны ребра, отрезан хвост и забит кишечник. Переломы уже срослись неправильно, по характеру травм врачи определили, что котенок стал жертвой неизвестного живодера.

Ветеринары смогли спасти котенка, после выписки Арина приютила его у себя и назвала кроху Бусинкой.

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