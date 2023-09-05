Фильм «Оппенгеймер» покажут в кинотеатрах Новосибирска

Жители Новосибирска смогут сходить в кино на нашумевший фильм «Оппенгеймер».
Фото: Алиса ТИТКО
Жители Новосибирска смогут сходить в кино на нашумевший фильм «Оппенгеймер». Кинопоказы стартуют с 7 сентября.
Так, посмотреть кинокартину можно в «КиноСити» на улице Фрунзе. Фильм покажут в формате 2D, всего будет четыре сеанса в день – в 12:30, в 15:55, в 19:10 и в 22:30.
Стоимость билетов варьируется от 250 до 370 рублей. Пока билеты продают на период с 7 по 13 сентября включительно.
Также фильм покажут в «Киноатласе» на Родниках. Сеансы запланированы на 15:55 и 20:35. Стоимость билетов на сайте не указана.
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