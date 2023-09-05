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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:08

В Новосибирске отремонтируют три путепровода и мост через Иню в 2024 году

Ремонт объектов подрядчики должны завершить до октября 2024 года
Полина ШЕВЧЕНКО
Ремонт объектов подрядчики должны завершить до октября 2024 года.

Ремонт объектов подрядчики должны завершить до октября 2024 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Новосибирске отремонтируют мост через реку Иню по Бердскому шоссе и путепроводы через ж/д пути по улицам Добролюбова, Восход и Трикотажной.

- На этих объектах планируется провести стандартный набор работ. Это ремонт мостового полотна с восстановлением гидроизоляции и заменой асфальтового покрытия, замена деформационных швов и ремонт железобетонных конструкций опор и балок пролетных строений, переустройство или защита инженерных коммуникаций, а также ремонт или замена перильного ограждения и обустройство пешеходных тротуаров, - сообщили в мэрии города.

Ремонт подрядчики должны завершить до октября 2024 года.

Также продолжатся работы на Октябрьском мосту. Ремонт моста начался в 2022 году. Работы проводит компания «СпецТрансСтрой». Финансирование идет из федерального и городского бюджетов, а также из бюджета Новосибирской области. Работы завершатся до декабря 2024 года.

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