В Новосибирске отремонтируют три путепровода и мост через Иню в 2024 году

Ремонт объектов подрядчики должны завершить до октября 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Новосибирске отремонтируют мост через реку Иню по Бердскому шоссе и путепроводы через ж/д пути по улицам Добролюбова, Восход и Трикотажной.

- На этих объектах планируется провести стандартный набор работ. Это ремонт мостового полотна с восстановлением гидроизоляции и заменой асфальтового покрытия, замена деформационных швов и ремонт железобетонных конструкций опор и балок пролетных строений, переустройство или защита инженерных коммуникаций, а также ремонт или замена перильного ограждения и обустройство пешеходных тротуаров, - сообщили в мэрии города.

Ремонт подрядчики должны завершить до октября 2024 года.

Также продолжатся работы на Октябрьском мосту. Ремонт моста начался в 2022 году. Работы проводит компания «СпецТрансСтрой». Финансирование идет из федерального и городского бюджетов, а также из бюджета Новосибирской области. Работы завершатся до декабря 2024 года.

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