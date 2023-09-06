«Два года обещали документы»: в Новосибирске пенсионерка обманула иностранного бизнесмена и не дожила до суда

Суд дал знакомой условный срок за укрывательство мошенничества. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске пенсионерка с подельницей обманули бизнесмена из Азербайджана с арендой земли и попали в суд. В 2017 году потерпевший нашел 54-летнюю женщину через знакомых и попросил помочь оформить документы на аренду 6 земельных участков в Ленинском и Октябрьском районе.

Женщина заверила, что у нее якобы есть знакомые в мэрии. За два года она получила более 1,6 млн рублей за посредничество, но аренду так и не оформила. Иностранец обратился в новосибирскую полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что 38-летняя подруга мошенницы попала под обвинение об укрывательстве преступления.

- Обвиняемая достигла пенсионного возраста, но скончалась в период рассмотрения уголовного дела, и судебное производство в ее отношении прекратили. Ее подельницу обвинили в пособничестве и укрывательстве тяжкого преступления, суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Ранее женщина не была судима, находилась в декрете. Приговор в законную силу не вступил, – сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.

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