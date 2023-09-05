В Новосибирске экс-начальница отдела миграции получила условку за взятку

Женщина получила условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор экс-начальницы отдела по вопросам миграции в Заельцовском районе. Её обвиняли в коррупции.

— С 7 августа 2017 по 15 июня 2020 получила лично взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц на общую сумму 38 тысяч рублей, что является значительным размером, — сообщает Заельцовский районный суд.

Её приговорили к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере шестикратной суммы взятки — 228 тысяч рублей. Женщину также лишили звания подполковника полиции.

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