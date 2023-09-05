В Новосибирске проблемы ливнёвок на сложных участках решат при поддержке бюджета области. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске губернатор региона Андрей Травников обсудил развитие централизованной ливневой канализации в Кировском районе города. Тему подняли во время выездного совещания. Прошло оно при участии специалистов муниципалитета. На совещании заявили об обязательном требовании ко всем застройщикам. Оно звучит так – освоение новых участков земли предполагаем строительство ливнёвок для отвода дождевых вод с территорий новостроек.

Представители мэрии города доложили Андрею Травникову о планах по оборудованию новых объектов ливнёвой канализации. Благодаря им будет ликвидировано затопление участков на улице Петухова. А также новые объекты обеспечат отведение сточных вод с ЖК Кировского района города.

Губернатор подчеркнул, что ливневая канализация является серьезной для города проблемой. Образовалась она еще на этапе становления города-миллионника. Андрей Травников отметил, что к сожалению, в городе единая система ливневой канализации не сложилась за последние десятилетия. А эту серьезную проблему необходимо решать. В связи с чем, власти согласовали 2 подхода.

– Первый – и руководители города подтвердили, — теперь обязательное требование ко всем застройщикам при освоении новых земельных участков – строительство ливневой канализации для отвода дождевых вод с территории новых микрорайонов. Второй подход – работы на наиболее сложных участках будем реализовывать в первую очередь. В том числе при поддержке областного бюджета, соответствующее решение я сегодня принял. В частности, предложено поддержать проект по отводу вод на одном из отрезков улицы Петухова, – сообщил губернатор.

Глава области добавил, что необходимо обязательно определиться с организацией, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации в Новосибирске.

– Сегодня это организация «МетроМир». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности», — уточнил губернатор.

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