В Новосибирск вновь планируют запустить электричку из Кемерово. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перевозчик АО «Кузбасс-пригород» совместно с Минтрансом планируют возобновить движение электрички сообщением «Кемерово-Новосибирск-Кемерово».

- В настоящее время перевозчиком АО «Кузбасс-пригород» совместно с Минтрансом Кузбасса рассматривается вопрос возобновления движения ускоренного электропоезда сообщением «Кемерово-Новосибирск-Кемерово», - сообщило Министерство транспорта Кузбасса.

Ранее ускоренные поезда из Кемерово в Новосибирск отменили из-за низкой прибыльности.

В 2023 году планировалось запустить электрички между Новосибирском и Барнаулом. Сроки запуска скоростного поезда переносили несколько раз. Изначально быстрое сообщение из Барнаула в Новосибирск планировали открыть еще в 2020 году. Однако в РЖД предложили в первую очередь провести модернизацию депо в Омске. Так как производственных мощностей завода не хватит на выпуск вагонов сразу для двух городов.

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