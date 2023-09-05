Вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов готовы в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

Губернатор НСО Андрей Травников провел рабочую поездку в Кировский район Новосибирска. Там прошло выездное совещание. На нем обсудили реорганизацию трамвайного движения в городе, а также увеличение трамвайных перевозок пассажиров.

Андрей Травников подчеркнул принятие принципиальных решений по развитию горэлектротранспорта, в частности трамваев.

– Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока – коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза. Если вместо 10 надо купить 20 вагонов – мы на это пойдём, – заявил Андрей Травников.

Глава области отметил, что власти понимают, что речь идет не только о новых вагонах, но и в целом инфраструктуре. В связи с чем губернатор выступил с предложением принципиального подхода. По его словам, нужно опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая.

– Вперёд строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ЖД-пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту.

Известно, что на сегодняшний день маршруты № 3 и № 18 в будни перевозят примерно 18 тысяч пассажиров. По данным специалистов, этот пассажиропоток можно увеличить минимум в 2,5 раза. Так, он вырастет до 40 с лишним тысяч. А произойдет это за счёт снижения интервалов движения,

– Однако для этого сейчас не хватает вагонов. С продлением пути до отдалённых жилмассивов возможно увеличение пассажиропотока до 70 тысяч, – объяснили в правительстве Новосибирской области.

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