В Новосибирске жителя Дзержинского района обвиняют в расправе над соседом. На него возбудили уголовное дело за убийство по части 1 статьи 105 УК РФ. – По данным следствия, вечером 1 сентября 2023 года в Дзержинском районе города Новосибирска между соседями по лестничной клетке произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес соседу множественные удары ножом в жизненно - важные органы, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области. Потерпевший истек кровью и умер на месте расправы. А обвиняемого задержали в его же квартире. Агрессора отправили в СИЗО. Следователи продолжают сбор доказательной базы по делу. К ЧИТАТЕЛЯМ Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию Редакция (383) 289-91-00 Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03 Почта kp.nsk@phkp.ru ВКонтакте Одноклассники Твиттер Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber