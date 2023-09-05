«Пассажиров называет зайчиками»: весёлого кондуктора с приклеенной бородой заметили в новосибирском автобусе

Жизнерадостный кондуктор с разноцветной бородой работает в новосибирском автобусе. Фото: предоставлено телеграм-каналом "Новосибирский паблик".

Новосибирцы рассказали о необычном кондукторе, который работает в автобусе № 13. По словам горожан, мужчина ходит на работу с приклеенной цветной бородой. И всегда пребывает в отличном настроении. Он веселится сам и заряжает позитивом пассажиров.

– Заметила, что общается с каждым человеком, когда тот оплачивает проезд, шутит на разные темы, говорит, что ему 85 лет и всех пассажиров называет зайцами или зайчиками, – поделилась с КП-Новосибирск одна из пассажирок автобуса.

Девушка добавила, что жизнерадостный кондуктор очень коммуникабельный: много и громко говорит.

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