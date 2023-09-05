«Пассажиров называет зайчиками»: весёлого кондуктора с приклеенной бородой заметили в новосибирском автобусе

Жизнерадостный кондуктор с разноцветной бородой работает в новосибирском автобусе. Фото: предоставлено телеграм-каналом "Новосибирский паблик".
Новосибирцы рассказали о необычном кондукторе, который работает в автобусе № 13. По словам горожан, мужчина ходит на работу с приклеенной цветной бородой. И всегда пребывает в отличном настроении. Он веселится сам и заряжает позитивом пассажиров.
– Заметила, что общается с каждым человеком, когда тот оплачивает проезд, шутит на разные темы, говорит, что ему 85 лет и всех пассажиров называет зайцами или зайчиками, – поделилась с КП-Новосибирск одна из пассажирок автобуса.
Девушка добавила, что жизнерадостный кондуктор очень коммуникабельный: много и громко говорит.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер