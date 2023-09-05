Новосибирцев предупредили об опасности туманов на дорогах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Новосибирской области предупредили о туманах. Их прогнозируют в регионе в ближайшие дни. В связи с чем в ГУ МЧС по НСО опубликовали памятку для автомобилистов.

Специалисты МЧС рекомендуют, во избежание столкновения машин, их опрокидывания или наезда на препятствие из-за тумана, снизить скорость до 10 километров час и убедиться, что ближний свет горит. И что включены противотуманные фары.

Нельзя останавливаться на трассе и обгонять транспорт, который едет впереди. Также не следует допускать запотевания окон.

В МЧС также перечислили районы, где прогнозируют самые сильные туманы.

– Это Бердск, Искитимский, Черепановский, Мошковский и Болотнинский районы. Водителям транспортных средств также следует быть особенно внимательными во время поездок в Тогучинском, Новосибирском, Ордынском и Колыванском районах, – говорится в сообщении ГУ МЧС по НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber