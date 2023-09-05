Новосибирцев напугал наклонившийся во время бури башенный кран на 4-м мосту. Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Новосибирска обратился в службу спасения и сообщил, что на стройке 4-го моста ветром наклонило башенный кран. Произошло это, по его словам, во время бури, вечером 4 сентября.

– Спасатели проверили информацию. Оказалось, что на мосту присутствовал старший производитель работ, – сообщили в МАСС.

На объекте проверили башенные краны. Они находились в стабильном и закрепленном положении. Угрозы наклона при этом не было.

Напомним, вечером 4 сентября, в Новосибирске бушевала буря – с грозой, градом, ливнем и сильным ветром.

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