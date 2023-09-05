32 подростка были пойманы на магазинных кражах или хулиганствах

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за прошедший месяц. В августе группы быстрого реагирования совершили 2627 выездов по сигналу «тревога». Наибольшее их число на пульт централизованного наблюдения поступило от охранных сигнализаций - 1743, с мобильных и стационарных тревожных кнопок охрану вызывали 677 раз, 168 раз за месяц срабатывали автоматические пожарные сигнализации, 39 раз клиенты Агентства Безопасности обращались за помощью по телефону.

В результате оперативного реагирования за август «гвардейцами» было пресечено 527 правонарушений (265 хищений и 262 случая хулиганства). За совершение правонарушений были задержаны 298 человек, 32 из них -несовершеннолетние лица.

За минувший месяц сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали с правоохранительными органами 115 раз.