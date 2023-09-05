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НовостиОбщество5 сентября 2023 4:54

На площади Ленина в Новосибирске устанавливают ограждения и сцену

В выходные там пройдут мероприятия
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске устанавливают ограждения и сцену на площади Ленина.

В Новосибирске устанавливают ограждения и сцену на площади Ленина.

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске устанавливают ограждения и сцену на площади Ленина. Рабочих, монтирующих конструкции, заметили утром 5 сентября.

Как рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города, это связано с подготовкой к субботним мероприятиям. 9 сентября там пройдет XXVI полумарафон памяти Александра Раевича.

После этого состоятся парад студенчества и молодежный фестиваль. Главная сцена как раз будет расположена на площади Ленина.

Ранее КП-Новосибирск писала, что за техническое сопровождение «Парада российского студенчества» в Новосибирске заплатят 13 миллионов рублей.

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