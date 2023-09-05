Поиски 10-летнего мальчика на сине-черном велосипеде завершились в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирске завершились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Первомайском районе города. О завершении поисково-спасательной операции сообщили волонтеры.
– Найден, жив, – сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Ранее сообщалось, что мальчик, одетый в темно-синюю футболку с белыми вставками, вышел из дома 4 сентября и не вернулся.
При каких обстоятельствах нашли ребенка, волонтеры не раскрыли.
В ПСО поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках школьника.
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