Поиски 10-летнего мальчика на сине-черном велосипеде завершились в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске завершились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Первомайском районе города. О завершении поисково-спасательной операции сообщили волонтеры.

– Найден, жив, – сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Ранее сообщалось, что мальчик, одетый в темно-синюю футболку с белыми вставками, вышел из дома 4 сентября и не вернулся.

При каких обстоятельствах нашли ребенка, волонтеры не раскрыли.

В ПСО поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках школьника.

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