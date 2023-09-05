Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Так, в Красноярске, Абакане и Кызыле под руководством Чебурашки и крокодила Гены дети смастерили для проекта «СБЕРегаем птиц» более пятидесяти скворечников, которые установят в городских и школьных дворах. Кроме того, все участники экологической викторины получали значок со СберКотом, а те клиенты, кто оформил детскую карту – фирменный шоппер.

Схожая программа прошла и на Кузбассе – в Кемерово и Новокузнецке герои мультфильмов организовали зону для активных и интеллектуальных игр.

В Барнауле школьники в обмен на подарки давали обещания – чаще всего они обещали учиться на одни пятерки, быть хорошим другом и заниматься спортом. В Омске посетителей на специальной промо-зоне встречал СберКот, а в Томске - медведь с рассказами о продуктах банка. В Новосибирске актер в костюме Александра Сергеевича Пушкина провел детскую викторину со школьными вопросами.

Всего в активностях к началу учебного года приняли участие около полутора тысяч детей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

– Начало учебного года – важное событие и для детей, и для родителей. В рамках проведенных мероприятий мы не только рассказали о наших специальных продуктах для семей – родительский вклад, детская карта с Чебурашкой, и многое другое, - но и подарили эмоции. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех школьников и студентов с началом учебного года и пожелать всем школьникам и студентам успехов, новых полезных знаний и удачи.