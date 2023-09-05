Две 20-летние жительницы Новосибирска ответят за организацию азартных игр. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске две 20-летние девушки ответят за организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. На них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 171.2 УК РФ.

– По предварительным данным, в разный период времени, с 2019 по 2023 годы, девушки организовали деятельность двух игорных клубов в Кировском районе Новосибирска. Там проводили игры с использованием Сети, а также персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Деньги посетители передавали администраторам игровых залов наличными, – говорится в сообщении СК РФ НСО.

По данным Следкома, подозреваемых задержали. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что 20-летние девушки лично контролировали работу зала, где проводились незаконные игры. Делали они это, чтобы подзаработать.

Известно, что правоохранители изъяли из клубов 15 единиц игрового оборудования, а также деньги.

Расследование уголовных дел контролируют в прокуратуре.

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