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НовостиОбщество7 сентября 2023 1:03

«Плесень и запах вина от начинки»: жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный торт к празднику

Жительница Новосибирска обнаружила в торте из супермаркета плесень
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Торт женщина купила в магазине.

Торт женщина купила в магазине.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска пожаловались на плесень, обнаруженную в покупном торте. Женщина купила его в одном из городских супермаркетов 1 сентября. Плюс ко всему, взяла еще пирожные.

- Плесень на торте и запах вина от начинки. Возникает вопрос - о надлежащих санитарных нормах, - пишет женщина на «Фламп».

Плесень на торте. Фото: "Фламп"

Плесень на торте. Фото: "Фламп"

Из всех сладостей оказались пригодные к еде только пирожные.

- Остались дети на праздник без торта, - резюмирует сибирячка.

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