«Плесень и запах вина от начинки»: жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный торт к празднику

Торт женщина купила в магазине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска пожаловались на плесень, обнаруженную в покупном торте. Женщина купила его в одном из городских супермаркетов 1 сентября. Плюс ко всему, взяла еще пирожные.

- Плесень на торте и запах вина от начинки. Возникает вопрос - о надлежащих санитарных нормах, - пишет женщина на «Фламп».

Плесень на торте. Фото: "Фламп"

Из всех сладостей оказались пригодные к еде только пирожные.

- Остались дети на праздник без торта, - резюмирует сибирячка.

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