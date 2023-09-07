«Плесень и запах вина от начинки»: жительница Новосибирска пожаловалась на испорченный торт к празднику

Торт женщина купила в магазине.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Новосибирска пожаловались на плесень, обнаруженную в покупном торте. Женщина купила его в одном из городских супермаркетов 1 сентября. Плюс ко всему, взяла еще пирожные.
- Плесень на торте и запах вина от начинки. Возникает вопрос - о надлежащих санитарных нормах, - пишет женщина на «Фламп».
Плесень на торте. Фото: "Фламп"
Из всех сладостей оказались пригодные к еде только пирожные.
- Остались дети на праздник без торта, - резюмирует сибирячка.
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