В Новосибирске «Тойота» влетела в бетонное ограждение и загорелась. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Рано утром 5 сентября в Октябрьском районе Новосибирска произошло страшное ДТП. Там «Тойота» на бешеной скорости влетела в бетонное ограждение. А после мощного удара загорелась.

– Водитель «Тойота Спринтер» двигался по ул. Кошурникова, со стороны ул. Красина, в сторону ул. Бориса Богаткова и в пути следования, напротив д. 24/1 по ул. Кошурникова, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, – уточнили подробности в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Водитель 1995 года рождения выжил, но получил различные травмы. Его госпитализировали.

У водителя также взяли анализы, чтобы установить, был ли он пьян в момент аварии.

На кадрах с места ДТП видно, что авто получило критические повреждения.

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