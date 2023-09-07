Начальника участка, на котором обгорел рабочий, не наказали в Новосибирске

Дело закрыли в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске начальник участка избежал наказания после травм рабочего. ЧП произошло в Заельцовском районе.

Как следует из приговора, мужчины выполняли работы по реконструкции теплотрассы. Один из сибиряков начал вскрывать грунт в зоне линий электропередач.

- Начальник участка дал незаконное распоряжение для облегчения работы – убрать грунт из траншеи с помощью ковша экскаватора-погрузчика. В результате соприкосновение зубцов ковша и линий электропередач произошло повреждение его изоляции, - написано на сайте Заельцовского районного суда.

В итоге один из рабочих задел этот поврежденный кабель лопатой, произошло замыкание, и образовался неконтролируемый огонь. Мужчина попал в больницу с ожогами 46%. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по статье нарушение требований охраны труда.

Дело закрыли за примирением сторон, потому что начальник участка полностью возместил причиненный вред.

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