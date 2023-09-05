Умер Иосиф Дульзон — судья областного Новосибирского суда

В Новосибирске 3 сентября скончался судья областного Новосибирского суда Иосиф Дульзон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 3 сентября скончался судья областного Новосибирского суда Иосиф Дульзон. Его не стало на 69 году жизни. Иосиф Дульзон имел 30-летний стаж работы судьей.

— Судейское сообщество Новосибирского областного суда и области в целом понесло тяжёлую утрату в связи с кончиной Иосифа Иосифовича Дульзона. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — сообщили на сайте Новосибирского облсуда.

После окончания юрфака в ТГУ в сентябре 1981 Дульзон устраивается работать стажером стажером народного судьи Северного районного суда Новосибирской области, потом Доволенского районного суда, а затем — Барабинского райсуда. Там через год он становится народным судьей.

В ноябре 1990 года Иосиф Дульзон получает должность Барабинского районного судьи и исполняет эти обязанности до 2004 года. Тогда его назначают на должность судьи Новосибирского областного суда. В областном суде Иосиф Иосифович работал в судебной коллегии по уголовным делам.

В апреле 2013 года Иосиф Иосифович ушел в отставку, но вести активную общественную деятельность продолжил. Он стал членом сообщества судей в отставке

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber