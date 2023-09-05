«Сбивает с толку зеркальное отражение»: в Новосибирске птицы массово погибают, врезаясь в дома

В Новосибирске поползни и зимородки массово погибают, врезаясь в жилые дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске поползни и зимородки массово погибают, врезаясь в жилые дома. Такие трагедия происходят ежегодно в период массовой миграции пернатых. Об этом в своем телеграм-канале написала орнитолог, кандидат биологических наук, председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

— Через мой родной Новосибирск идёт массовый пролет поползней, и большой город собирает свою смертельную жатву. В этом году эпицентром гибели птиц стал новый жилой комплекс на берегу Оби. Сейчас об него одного ежедневно разбиваются десятки поползней и отдельные особи других видов (на фото — зимородок). А по всему городу на разных высотках гибнут сотни птиц ежедневно, — рассказала ученая.

В новых ЖК птиц может привлекать подсветка. По словам Елены Шнайдер, в некоторых мировых городах ее специально отключают на ночь, чтобы не подвергать птиц опасности. Но приманивать пернатых могут и вполне обычные дома: из-за отражений в окнах.

— Их убийцей становится гладкое остекление окон и балконов, которое зеркалит небо и деревья. Лесные птицы, привыкшие прошмыгивать в оконца между густых веток, смело летят в «пустое» пространство, не ожидая там невидимой стены и гибнут, — пишет орнитолог.

Помочь в данном случае смогут наклейки на окнах, узоры, нарисованные ультрафиолетовым маркером (он не буден виден для людей, но будет заметен птицам) или натянутая леска — она также может быть не заметна для людей, но видна птицам. Все это должно находиться с уличной стороны окна.

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