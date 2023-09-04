В Новосибирске ввели три смены для учеников школы №215

В этом году учебное заведение приняло сразу 540 ребят в 15 первых классов. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в школе №215 ввели три смены для младших классов. В этом году учебное заведение приняло сразу 540 ребят в 15 первых классов.

- Такой большой наплыв детей, потому что район активно застраивается. Да, существует проблема нехватки школьных мест, но мы справляемся. У нас вводится ступенчатый режим работы. Мы его уже практиковали в пандемию, - рассказал КП-Новосибирск директор школы Александр Шульга.

Он отметил, что это не первый случай такого наплыва первоклассников. При открытии в школу набрали 11 первых классов, потом было 12 и 13.

При таком режиме работы дети приходят на учебу в разное время: в 8:00, 11:30 и 15:00.

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