Одевайтесь теплее: в Новосибирск придут похолодание и дожди с градом

В Новосибирске пройдет дождь с градом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск пришла настоящая осенняя погода. К 5 сентября в городе сильно похолодает — ночью до +11…+13, днем до +16…+18. При этом все сутки будет влажно и пасмурно.

— Ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, временами он пройдет и днем. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +9…+14, местами будет +3…+8. Днем — до +13…+18, но в отдельных районах еще будет тепло около +23. Ночью будут небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах грозы, при грозах местами сильные дожди. Ночью и утром местами туманы.

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