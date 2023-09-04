В Новосибирске шестерых военных осудили за оставление части.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирском гарнизонном суде вынесли приговор шестерым военным. Их обвинили в самовольном оставлении части.
Двое из них пытались временно уклониться от прохождения службы. Подсудимые ушли из воинской части к себе домой. Инциденты повторились спустя некоторое время. Их приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Другой рядовой самовольно ушел с места службы к своей семье. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии-поселении.
Еще один подсудимый не явился на службу без уважительных причин. Суд вынес решение о 5 годах 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.
К 5 годам колонии общего режима приговорен еще один рядовой. После отпуска он не вышел на работу без уважительных причин.
5 лет условно получил младший сержант. Он не явился в часть после освобождения от службы и уехал в другой город региона.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
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