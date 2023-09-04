«Не извинился»: в новосибирской колонии заключенный шесть раз пырнул сокамерника ножом

В Новосибирске заключенный шесть раз пырнул сокамерника ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске заключенный шесть раз пырнул сокамерника ножом. ЧП произошло 21 марта прошлого года в спальном отделении отряда ФКУ ИК-2 ГУФСИН.

— Обвиняемый подошел к спящему на кровати потерпевшему и не менее шести раз ударил его самодельным ножом в жизненно-важные части тела, — сообщили в Ленинском районном суде. — Но довести свой преступный умысел до конца он не успел, поскольку его оттащили другие заключенные. Пострадавшему своевременно оказали помощь.

Против заключенного возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», однако свою вину он не признал.

— Обвиняемый пояснил, что ранее у него действительно был конфликт с потерпевшим, но умысла на убийство у него не было — он хотел причинить телесные повреждения, поскольку у него была обида на потерпевшего, который вовремя перед ним не извинился за ранее произошедший конфликт, — сообщили в суде.

Суд приговорил его к 10, 6 годам в колонии особого режима. К этому добавится прошлый неотбытый срок.

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