В Новосибирске семью с ребенком выгнали из боулинга.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске семью с ребенком выгнали из боулинга, расположенного в развлекательном центре на улице Планетной. Инцидент случился 3 сентбря.
Бойцы ГБР вывели из здания женщину, мужчину и их семилетнюю дочку.
- Находившийся в нетрезвом состоянии отец устроил на боулинговой дорожке шумные разборки с супругой, чем помешал отдыху других посетителей центра, - рассказали в Гвардии.
Сотрудники боулинга сразу вызвали охрану, чтобы та выпроводила семью. Успокоившись, семейство уехало из центра на такси.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер