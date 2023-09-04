В Новосибирске семью с ребенком выгнали из боулинга. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске семью с ребенком выгнали из боулинга, расположенного в развлекательном центре на улице Планетной. Инцидент случился 3 сентбря.

Бойцы ГБР вывели из здания женщину, мужчину и их семилетнюю дочку.

- Находившийся в нетрезвом состоянии отец устроил на боулинговой дорожке шумные разборки с супругой, чем помешал отдыху других посетителей центра, - рассказали в Гвардии.

Сотрудники боулинга сразу вызвали охрану, чтобы та выпроводила семью. Успокоившись, семейство уехало из центра на такси.

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