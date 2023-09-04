В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием полицейской машины.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске полицейский УАЗ стал участником массового ДТП. Авария произошла в понедельник, 4 сентября, на Разъезде Иня.
Как рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в ДТП попали три автомобиля. Они не поделили дорогу в сторону Академгородка.
По предварительной информации, водитель ГАЗели врезался в черный седан. От удара легковушку отбросило в полицейскую машину.
На место прибыл экипаж ДПС. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Другие подробности массового ДТП устанавливаются.
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