В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием полицейской машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске полицейский УАЗ стал участником массового ДТП. Авария произошла в понедельник, 4 сентября, на Разъезде Иня.

Как рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», в ДТП попали три автомобиля. Они не поделили дорогу в сторону Академгородка.

По предварительной информации, водитель ГАЗели врезался в черный седан. От удара легковушку отбросило в полицейскую машину.

На место прибыл экипаж ДПС. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Другие подробности массового ДТП устанавливаются.

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