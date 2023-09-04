«УАЗ на Донбасс» берет новое направление

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В сентябре в Луганск уже отправятся голгофа, специально изготовленная для храма во имя Всех Святых (подворье Вознесенского монастыря Луганской епархии) и пять коробок с иконами, собранными верующими из прихода во имя преподобного Серафима Саровского (г. Тогучин Новосибирской области). Часть икон, например большие образы Рождества Христова, Пресвятой Богородицы, блаженной Матроны Московской, были пожертвованы настоятелем прихода иереем Алексеем Мангушевым непосредственно из храмового убранства.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Впервые в истории проекта «УАЗ на Донбасс» луганским волонтерам для развоза гуманитарных грузов будет передан не только УАЗ (подготовленная по заказу новосибирских разведчиков шестая машина в рамках проекта), но и автоприцеп грузоподъемностью 750 килограммов, на котором в ЛНР повезут голгофу.

Машина с прицепом и грузом уходит в понедельник, 4 сентября, от «Новосибирск Экспоцентра» в 6.00.