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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:48

«Он кричал: «Люди!»: в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мужчину

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мужчину
Надежда РЫЖКИНА
Инцидент случился в Кировском районе.

Инцидент случился в Кировском районе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске вечером 3 сентября под окнами дома №74/1 по улице Костычева нашли мужчину. Очевидцы сообщают о том, что до этого слышали, как он громко кричал: «Люди!».

— Неизвестно, что это было, но мужчина был тепло одет в куртку и джинсы, — сообщают очевидцы.

На место происшествия приехала полиция и реанимация, все обстоятельства выясняются.

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