«Он кричал: «Люди!»: в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мужчину

Инцидент случился в Кировском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске вечером 3 сентября под окнами дома №74/1 по улице Костычева нашли мужчину. Очевидцы сообщают о том, что до этого слышали, как он громко кричал: «Люди!».

— Неизвестно, что это было, но мужчина был тепло одет в куртку и джинсы, — сообщают очевидцы.

На место происшествия приехала полиция и реанимация, все обстоятельства выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер