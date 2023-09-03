«Он кричал: «Люди!»: в Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мужчину

Инцидент случился в Кировском районе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске вечером 3 сентября под окнами дома №74/1 по улице Костычева нашли мужчину. Очевидцы сообщают о том, что до этого слышали, как он громко кричал: «Люди!».
— Неизвестно, что это было, но мужчина был тепло одет в куртку и джинсы, — сообщают очевидцы.
На место происшествия приехала полиция и реанимация, все обстоятельства выясняются.
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